IL NOME. Folle inseguimento in auto tra i turisti di BAIA DOMIZIA. Ecco cosa ha deciso il giudice sul 22enne ARRESTATO

MARCIANISE – Nella giornata di ieri, Ferragosto, Fabio Junior Buanno, 22 anni, figlio del ras Fabio (deceduto, con alle spalle militanza mafiosa prima con i Piccolo e poi con i Belforte) è stato arrestato dalle forze dell’ordine dopo essere fuggito da un posto di blocco, situato nella rotatoria d’ingresso della strada Statale Domiziana, l’area di ingresso per Cellole e Baia Domizia.

Finito in manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, in questi minuti è terminato il processo con il rito del giudizio direttissimo. Buanno è stato ritenuto responsabile del reato contestato e per lui è stata decisa la pena dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il rinvio il 21 settembre per discutere l’abbreviato. Il giovane è stato assistito dall’ Avv. Pasquale Delisati