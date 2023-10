IL NOME. Minaccia di morte la sua ex e ferisce l’amico della ragazza: 20enne ai domiciliari

Il provvedimento a seguito dell’interrogatorio di garanzia.

CASTEL VOLTURNO Giovedì scorso era finito dietro le sbarre per aver minacciato di morte la sua ex e ferito l’amico intervenuto per proteggere la ragazza. Ieri, per Luigi Ucciero, di 20 anni, figlio di un noto imprenditore del settore rifiuti di Castel Volturno, sono stati disposti gli arresti domiciliari, dopo l’interrogatorio di garanzia. Sembra che per il giovane, difeso dall’avvocato Nando Letizia, siano cadute parte delle accuse.

E’ stata la Polizia di Stato di Caserta, a conclusione di una attività d’indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, a dare esecuzione, giovedì 19 ottobre, all’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Santa Maria C.V., che disponeva, appunto, la custodia cautelare in carcere nei confronti del 20enne, per il reato di atti persecutori (c.d. stalking).

Il provvedimento coercitivo emesso dal Gip, su richiesta della Procura, veniva emesso a seguito delle indagini che hanno consentito di accertare i comportamenti vessatori tenuti dal giovane indagato nei confronti della giovane donna con cui aveva avuto una relazione affettiva, che causavano ai danni della stessa un fondato timore per la incolumità propria e dei prossimi congiunti, con perdurante stato di ansia e di paura. L’ultimo episodio, un violento litigio avvenuto a Castel Volturno, che terminava con minacce di morte e con il ferimento di un amico della donna intervenuto in sua protezione. Proprio questo episodio spingeva la giovane a presentare denuncia presso il commissariato, consentendo l’attivazione della procedura d’urgenza, ovvero del cosiddetto “Codice Rosso”.