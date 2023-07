IL NOME. Noto ristoratore ai domiciliari non si fa trovare in casa. E ora finisce in carcere

CASAGIOVE – I carabinieri della stazione di Casagiove, diretti dal maresciallo capo Luigi Germani, nelle scorse ore si sono recati a casa di un noto commerciante, arrestato qualche tempo fa per resistenza a pubblico ufficiale, reato aggravato dalla con recidiva.

Gaetano Di Blasio, 53 anni, si trovava agli arresti domiciliari e doveva scontare una pena di otto mesi.

Il ristoratore, però, non si è fatto trovare in casa al momento dei controlli degli uomini dell’Arma ed è questa la situazione che nei giorni scorsi l’aveva portato ad un arresto per evasione.

Come detto, in queste ore i carabinieri di Casagiove si sono recati di nuovo presso la sua abitazione dopo che un Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha firmato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’aggravamento della misura cautelare, proprio a seguito di quell’evasione.