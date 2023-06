GUARDA IL VIDEO. MONDRAGONE. Con l’auto contro un muro: è positiva all’alcoltest. 22ENNE DENUNCIATA

Fortunatamente nel violento schianto la giovane ha riportato solo delle escoriazioni

MONDRAGONE – Denunciata all’autorità giudiziaria, per guida in stato di ebrezza, la donna che mercoledì scorso, alla guida della sua auto ne ha perso il controllo andandosi a schiantare in un muro sul lungomare Camillo Federico a Mondragone.

L’incidente apparve da subito anomalo: sul posto si portarono gli agenti della Polizia Municipale locale accertando che alla guida vi era una donna in evidente alterazione psicofisica risultando positiva all’alcoltest. Fortunatamente la ventiduenne a seguito del violento schianto ha riportato solo delle escoriazioni. Sequestro d’auto e ritiro della patente con segnalazione alla Prefettura per la giovane.