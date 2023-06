IL VIDEO. MONDRAGONE. Paura sul lungomare: auto finisce in un canale

Sul posto gli agenti della polizia municipale

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) ‐ Auto finisce in un canale. È successo intorno alle 18.00 di questo pomeriggio. Una lancia y nera, per motivi ancora al vaglio delle forze dell’ordine è caduta in un canale in zona macello, sul lungomare sud, in prossimità dell’ex ristorante Claudio’s. Illeso l’automobilista a bordo del veicolo. Sul posto sta operando una pattuglia della Polizia Municipale ed un veicolo del soccorso stradale per liberare l’area.