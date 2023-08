Imprenditore preso in ostaggio con la sua famiglia: svaligiata villetta del centro

E’ accaduto nella notte tra lunedì e martedì.

MARCIANISE. Presi in ostaggio per tutta la notte per fare razzie nella loro abitazione. E’ quanto accaduto ad u imprenditore ed alla sua famiglia nella notte tra lunedì e martedì. I due banditi hanno fatto irruzione all’interno della villetta di via Falcone. I malviventi hanno prima chiesto ed ottenuto gioielli e poi si sono fatti aprire la cassaforte. Indagano i carabinieri.