INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 7km di coda, traffico in tilt

Ribaltato un camion

CASERTA – Incidente in A1 tra Caserta sud e Santa Maria Capua Vetere, direzione di Roma: 7 km di coda per il ribaltamento di un camion. Per il traffico che proviene da Napoli e diretto verso Roma, si consiglia di uscire a Caserta sud, mentre per chi proviene da Salerno uscire a Caserta Centro, seguire poi indicazioni per Maddaloni – Benevento, immettersi sulla SS 700 in direzione Santa Maria Capua Vetere, da dove si può rientrare in autostrada. Sul posto, sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.