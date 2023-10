Lo schianto al bivio di via Bachelet.

PORTICO DI CASERTA. Incidente, nell’ora di punta, all’altezza del bivio di via Bachelet a Portico di Caserta. Lo schianto, tra due autovetture è avvenuto nell’area industriale del paese e si sono verificati forti rallentamenti in tutta la zona. Al momento non risultano esserci feriti.