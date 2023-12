INCREDIBILE ALLA SCUOLA MEDIA. Genitore sferra un pugno in faccia al prof che rotola giù dalle scale: insegnante in ospedale

L’aggressione è avvenuto alle 13.30 di oggi.

SANTA MARIA CAPUA VETERE. I genitori dovrebbero essere per i figli un modello di comportamento e di educazione. Un dogma che certo non si addice al genitore che oggi pomeriggio, intorno alle 13.30, ha aggredito un insegnante.

Il fatto è accaduto nella scuola media Gallozzi di viale Kennedy, a Santa Maria Capua Vetere. Gli studenti si apprestavano a lasciare l’istituto, quando, assestandogli un pugno in pieno viso, un genitore ha colpito un insegnante, facendolo cadere dalle scale. Non si sa bene cosa abbia scatenato la rabbia di quel papà inferocito che, pare per vendicarsi di alcune chiacchiere circolanti nella scuola, ha preso a pugni il prof. Tra l’altro il povero docente era estraneo a tutta la storia, di cui pare non fosse a conoscenza, e scambiato per il vero destinatario del pugno sferrato dall’incivile genitore.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia del locale commissariato ed i sanitari del 118 che hanno soccorso l’insegnante e lo hanno poi trasportato al pronto soccorso. Un episodio increscioso, tanto più perché verificatosi in una scuola.