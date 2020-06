Insulto alla Meloni, la senatrice Petrenga a De Luca: “Affermazioni arroganti e meschine. E’ solo un maestro della maleducazione”

Ieri il governatore, nell’ennesimo monologo senza contraddittorio aveva citato un’antica poesia. Qui sotto IL TESTO INTEGRALE DEL COMUNICATO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

“Sono esterrefatta dall’espressione usata dal governatore De Luca in uno dei suoi monologhi senza contraddittorio nei confronti della leader di FdI, Giorgia Meloni. De Luca è un uomo che davvero farnetica con le sue esternazioni, non avendo argomenti seri per affrontare i tanti problemi che attanagliano l’intera Campania. Vincenzo De Luca, anzichè profferire meschine affermazioni sugli avversari politici, imparasse a conoscere la storia della leader Giorgia Meloni, che ha fatto della politica un impegno di dedizione autentica per l’Italia che non ha bisogno di istruttori. De Luca, invece, ha bisogno innanzitutto di istruttori di educazione.” Lo dichiara la senatrice di Fratelli di Italia, Giovanna Petrenga.