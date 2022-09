MARCIANISE – Lo scorso fine settimana un automobilista ha investito un bulldog francese di un anno ed è scappato via. E’ successo all’altezza del distributore di carburanti, in viale Martin Luther King a Marcianise. Il fatto è stato ripreso dalle telecamere della zona e la proprietaria ha spiegato: “Ieri è stato investito il mio cane (Bulldog Francese di 11 mesi )senza prestare alcun tipo di soccorso. Mi chiedo come sia possibile fare un gesto del genere, non ho parole”