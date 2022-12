Karate. Gioia Baldini premiata con la Stella di Bronzo al Merito Sportivo

TEANO (Pietro De Biasio) Una giornata da incorniciare quella di lunedì 5 dicembre 2022, presso il Palazzetto dello Sport di Caserta. Gioia Baldini ex delegata provinciale Coni e dirigente Musokan Since 1971 è stata premiata con la Stella di Bronzo al Merito Sportivo, onorificenza del CONI che ogni anno vede premiati i migliori dirigenti o atleti del mondo sportivo che si sono contraddistinti per il proprio operato. Un riconoscimento, quello ricevuto dalla Maestra di karate, tanto importante quanto meritato, è l’ennesima testimonianza del suo importante lavoro dirigenziale fin qui svolto al servizio della promozione sportiva. Appena dopo la premiazione la figlia del compianto M. Cesare Baldini non ha trattenuto l’emozione e ha scritto: “Oggi ho avuto l’onore di ricevere un altissimo riconoscimento dal CONI la Stella al Merito di Bronzo Dirigente Sportivo. Ringrazio in primis chi prima di me ha segnato i passi del cammino da seguire, ringrazio chi mi ha insegnato l’amore e l’onestà nello sport e nella vita: il mio Maestro e mio padre Cesare Baldini, a mia madre Rosalba Lancia che mi ha insegnato a non arrendermi mai. Ringrazio anche tutta la dirigenza Fijlkam amata federazione dal bollino blu che ha da sempre puntato alla qualità, ringrazio tutti i Dottori e Dirigenti sportivi che tanto mi hanno trasmesso e sostenuto in questi anni, ma soprattutto ringrazio la mia famiglia Musokan quella che tutt’oggi mi trovo a fianco, ai tecnici, ai collaboratori e i miei ex e attuali allievi ai quali spero di continuare a trasmettere gli insegnamenti a me tramandati di onore e rispetto. Grazie Oss”. Gioia oggi ha aggiunto un nuovo tassello al già ricchissimo mosaico della sua esperienza fatta di disponibilità e impegno con cui ricopre ogni ruolo. Da segnalare infine la voglia con cui si dedica anche ai compiti di basso profilo rispetto al suo spessore e al suo ruolo ma soprattutto la passione che impiega nella crescita dei giovani atleti.