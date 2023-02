La città di S. MARIA C.V. piange il fotografo Mario Avenia: stroncato da un malore improvviso nel suo studio

Il dramma questa mattina nel suo studio in viale Europa

SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ scossa la comunità di Santa Maria Capua Vetere che questa mattina piange l’improvvisa dipartita del maestro fotografo Mario Avenia. Come già abbiamo scritto in un nostro primo lancio (clicca e leggi ), Mario questa mattina è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava nel suo negozio in viale Europa. A stroncare lo stimato e apprezzato professionista un arresto cardiaco. I sanitari accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del professionista. Numerosi i messaggi di cordoglio stanno giungendo in queste ore ai familiari. A ricordarlo anche l’Associazione Fotografi Videografi Professionisti: “Purtroppo oggi è venuto a mancare il fotografo Mario Avenia .Socio fondatore di AFVP. Bravissima persona, sempre disponibile con tutti e caro amico, siamo tutti vicini alla famiglia di Mario.” Lascia la moglie Rosa Salemme, e i figli Davide e Paolo affranti dal dolore.