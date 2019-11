La droga che da Caserta arrivava nell’università di Roma, ecco le condanne e le assoluzioni. TUTTI I NOMI

CASERTA (red.cro.) – Si passa da una “stangatona”, con i due secoli richiesti dalla pubblica accusa, ad una stangatina, con 4 condanne “leggere” e 12 assoluzioni. Il processo a carico di 16 persone, imputate per spaccio di droga tra l’altro casertano e l’università La Sapienza di Roma è terminato in queste ore.

Il giudice del tribunale Santa Maria Capua Vetere ha deciso per l’assoluzione di buona parte degli imputati e per una lieve condanna, rispetto alle richieste, per quattro di loro.

ASSOLTO Gianluca Tassinari, 37 anni, residente a Capua;

ASSOLTO Pietro Nasta, 37 anni, residente a Caserta;

ASSOLTO Vincenzo Pezzulo, 42 anni, residente a Vitulazio;

ASSOLTO Maria Galasso, 53 anni, residente a Napoli;

3 ANNI 8 MESI Gaetano Giordano, 49 anni, residente a Pomigliano d’Arco;

5 ANNI 8 MESI a Vincenzo Frenna, 52 anni, residente a Melito;

ASSOLTO Paolo Cinquegrana, 55anni, residente a Mondragone;

3 ANNI 4 MESI Ferdinando Desiderio, 50 anni, residente a Casoria;

3 ANNI 4 MESI Mariarosaria Palladino, 47 anni, residente a Casoria;

ASSOLTO a Antonio Romano, 53 anni, residente a Castel Volturno,

ASSOLTO Vitale Ambra, 55 anni, residente a Pozzuoli

ASSOLTO Enzo Di Gennaro, 52anni, residente a Castel Volturno.