LA FOTO. AVERSA. Folla commossa per l’addio al vigile urbano Maurizio Iavazzo. La famiglia pronta a denunciare l’ospedale

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Maurizio Iavazzo è deceduto, per un problema al fegato. Da poco si sono celebrati, presso la Chiesa dell’Annunziata ad Aversa, i funerali dell’amato e stimato agente.

58enne aversano che, nonostante due trapianti nei giorni scorsi presso l’ospedale di Padova, è venuto a mancare. Dopo l’autopsia eseguita sul corpo di Iavazzo, a quanto pare, la famiglia del defunto nutre forti perplessità sul modo con cui il loro congiunto è stato curato all’ospedale di Padova. Dubbi che i familiari starebbero incrociando con l’ascolto di un avvocato di fiducia. A quanto si sa, è molto probabile la presentazione di una denuncia nei confronti del nosocomio veneto. La Chiesa dell’Annunziata era affollata al massimo, tantissimi i membri della polizia municipale presenti, come anche i rappresentanti del personale dell’Ente. Sulla bara, come si vede in foto, deposta una maglietta e il berretto della polizia, per l’ultimo saluto.