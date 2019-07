LA FOTO. “Aversano incivile” beccato a sversare rifiuti a Scampia, rischia il linciaggio dei residenti

AVERSA – (Christian e Lidia de Angelis) Zozzone in trasferta, beccato a sversare a Scampia, rischiando il linciaggio. Il fatto è accaduto l’altro giorno quando un “aversano incivile” è stato colto con le mani nella marmellata, l’uomo è stato fermato da alcuni residenti e dalle locali forze dell’ordine mentre si accingeva a gettare rifiuti speciali nei bidoni del comune organico nei pressi del quartiere di Scampia a nord di Napoli.

Il soggetto, a bordo di un classico furgoncino bianco da lavoro, unitamente ad un suo collaboratore originario del nord Africa, in pieno giorno e incurante del fatto che taluni rifiuti vanno smaltiti in appositi centri, ha pensato bene di fare il furbo, cercando di gettarli in dei comuni cassoni, quelli grigi, per intenderci, posti lungo la strada che porta alle famose vele di Scampia.

Evidentemente l’aversano incivile, così ribattezzato da alcuni compaesani, ha pensato che l’avrebbe fatta franca, ma purtroppo per lui non è stato così, infatti ha rischiato addirittura il linciaggio da parte di alcuni residenti e cittadini, impegnati nella tutela del territorio. I volontari ed i residenti lo hanno bloccato, impedendogli di gettare i sopracitati rifiuti, allertando contestualmente le locali forze dell’ordine che sono giunte dopo poco, identificando l’uomo ed il suo collaboratore.

Da indiscrezioni pare che sia stato solo multato ed ammonito. Il problema dei rifiuti è molto sentito soprattutto con la calura estiva dove paradossalmente il fenomeno si intensifica, le pagine di cronaca sono piene di fatti del genere,quasi con cadenza giornaliera vengono beccati questi zozzoni,in realtà questi sono dei delinquenti, e si perché le loro azioni ricadono su tutta la comunità, soprattutto sulla salute pubblica.

Il tutto solo per guadagnare qualche euro in più avvelenano la nostra aria e il nostro territorio,per fortuna ci sono sempre più sentinelle del territorio che perlustrano in lungo ed in largo le nostre strade in cerca di questi soggetti. In questa che da molti anni è divenuta una vera è propria guerra civile bisogna che ognuno di noi faccia la propria parte, segnalando agli organi di competenza e magari fotografando anche lo sversatore in modo da incastrarlo, solo così riusciremo forse a debellare questo fenomeno,ci auguriamo!!!