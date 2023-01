LA FOTO. BLITZ DEI CARABINIERI. Beccato con hashish, marijuana e 14mila euro: 28enne in manette

Sia la droga che i soldi sono stati posti sotto sequestro

CELLOLE – Un 28enne di Cellole è stato arrestato dai carabinieri per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare l’uomo, a seguito di una perquisizione domiciliare eseguita dai militari della compagnia di Sessa Aurunca, è stato trovato in possesso di numerose dosi di hashish e marijuana per un peso complessivo di 86,7 grammi. Nell’abitazione è stata rinvenuta anche la somma contante di 14.350 euro ritenuta provento di illecita attività. Sia la droga che i soldi sono stati posti sotto sequestro. L’arrestato verrà giudicato con rito direttissimo.

