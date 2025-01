LA FOTO. DRAMMA. 60enne scomparso trovato morto carbonizzat nella sua auto

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

PIETRAMELARA – È stato ritrovato senza vita, carbonizzato all’interno della sua auto, Emilio D’Adamo, il 60enne di Roccasecca, scomparso lo scorso 6 gennaio. Il corpo senza vita è stato scoperto nella zona di Colle San Magno, dai carabinieri della compagnia di Pontecorvo, che hanno avviato le indagini.

La scomparsa di D’Adamo era stata segnalata dopo che il suo telefono era stato localizzato a Pietramelara, ma da quel momento non si erano più avute sue notizie. L’uomo, operaio di professione, si era allontanato dalla sua abitazione nel pomeriggio del 6 gennaio, subito dopo aver inviato un messaggio preoccupante sui social.

Nel suo ultimo post, l’uomo scriveva: «Oggi è un duro giorno», e proseguiva con parole di rammarico: «Perdonatemi, ma sono stanco. Chiedo perdono ai miei figli di non essere stato un padre migliore e di non avere dato loro di più… ma io sono così. A mia moglie chiedo scusa, ma sono stanco, voglio riposare in pace. Addio».