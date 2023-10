GUARDA IL VIDEO. È un cervo o un daino? Animale scende dai boschi e arriva fino all’area mercato

CASERTA – Casagiove, Santa Maria Capua Vetere, Caserta. Sono questi i tre comuni in cui un cervo (o un daino, non siamo esperti in materia) è stato avvistato scorazzare libero.

Prima è stato visto all’imbocco della variante Anas di San Leucio, poi a Santa Maria, in periferia. Ieri, invece, l’avvistamento è stato fatto a Casagiove, con l’animale che girava tranquillamente nella piazza del mercato.

I posti in cui il cervo (o il daino) è stato notato fa presupporre che l’animale scenda dai boschi nell’area di San Leucio.