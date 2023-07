LA FOTO. Incidente sull’Appia: 50enne finisce in ospedale

Con il passare delle ore siamo in grado di fornire nuovi elementi sull’incidente avvenuto questa mattina lungo la statale Appia

CAPUA/GRAZZANISE/VITULAZIO – Siamo ora in grado di fornire elementi più precisi sull’ incidente avvenuto questa mattina lungo la Statale Appia di cui vi abbiamo dato notizia in un nostro primo lancio ( CLICCA E LEGGI) . A scontrarsi un’auto, modello Mini Cooper, ed un furgone. La vettura conseguentemente allo scontro ha arrestato la sua marcia in una cunetta al ciglio strada.

Ad avere la peggio un 50enne di Grazzanise che avrebbe riportato ferite e traumi in diverse parti del corpo, più fortunato, invece, il conducente dell’altro mezzo: si tratta di un cittadino capuano. Sul posto i soccorritori del 118, i vigili del fuoco allertati per un mezzo in fiamme e feriti incastrati nell’abitacolo, allarme rivelatosi fortunatamente infondato, e i carabinieri della stazione di Vitulazio per i rilievi del caso.