LA FOTO. Perde il controllo della Lamborghini e si schianta contro un muro. Auto spezzata in due: grave l’uomo alla guida

Alla guida della potente auto, presa a noleggio, c’era un giovane di 27 anni

NAPOLI – Alla guida di una Lamborghini ne perde il controllo e si schianta contro un muro. E’ quanto accaduto questa notte in via Coroglio a Bagnoli. Alla guida della potente auto, presa a noleggio, c’era un giovane di 27 anni che, per cause ancora in corso di accertamento, ne ha perso il controllo, impattando violentemente contro un muro. A seguito del violento impatto l’auto si è spezzata di netto in due.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il 27enne in codice giallo all’ospedale San Paolo; una volta nel nosocomio, il giovane è stato giudicato in codice rosso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli. Nell’incidente non risultano coinvolti altri veicoli