LA FOTO. Pullman contro camion dei rifiuti, traffico paralizzato in centro città

Fortunatamente l’incidente non ha provocato feriti.

CAPUA. Pochi giorni fa lo schianto tra due auto in via Fuori Porta Roma e, dopo solo 24 or,e un altro incidente che ha mandato in tilt la circolazione in quel di Capua. In via Raffaele Mariani, venerdì mattina, lo scontro tra un autobus ed un camion per la raccolta dei rifiuti. Nell’incidente, fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma a risentirne è stato senza dubbio il traffico. Tra l’altro, proprio in quell’area ci sono tanti istituti scolastici, con frequente passaggio di scuolabus e pullman di linea.