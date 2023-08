LA FOTO. S. MARIA C.V. Auto del servizio veterinario dell’Asl avvolta dalle fiamme: si segue pista dolosa 

.

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Incendiata un’ auto dell’Asl all’esterno del dipartimento di prevenzione veterinaria di Santa Maria Capua Vetere in via Giotto. La vettura, una Renault Clio in uso al distretto Caleno dei Servizi Veterinari dell’Asl, era in sosta all’esterno del distretto quando notate le fiamme è scattato l’allarme. Sul posto si è portata una squadra dei vigili del fuoco che spente le fiamme hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. A quanto pare, la natura del rogo sarebbe dolosa.