LA FOTO. Sottoposto alla libertà vigilata e sorpreso a sversare rifiuti. Denunciato

AVERSA – Nella decorsa serata ad Aversa, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto al deferimento in stato di libertà per sversamento ed abbandono di rifiuti speciali e per violazione della libertà vigilata, di un sessantaduenne residente a Giugliano in Campania (NA).

L’uomo è stato sorpreso dai militari dell’Arma mentre sversava da un furgone rifiuti speciali quali alluminio, cartongesso e laterizi, sulla sede stradale di via dei Cappuccini ad Aversa.

Gli ulteriori accertamenti hanno consentito di accertare che il deferito era un libero vigilato con obbligo di dimora nel Comune di Giugliano, non in possesso della patente di guida e che il furgone a lui in uso fosse sprovvisto di copertura assicurativa.

Il

veicolo e rifiuti sono stati sottoposti a sequestro.