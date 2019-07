La morsa di Edoardo Zagaria, papà dell’ex vicepresidente Raffaella, sugli appalti di CASERTA & CASAGIOVE. Eccone altri TRE

CASAGIOVE (g.g.) – C’era una volta un cavalluccio. Ci piace, così, giusto per scherzare, collegare il nome della famiglia imprenditoriale di Edoardo Zagaria a questo bellissimo ed elegante pesce di acqua salata. Tornando seri, è, scusate il gioco di parole (voluto), molto seria la situazione che si sta verificando tra Caserta e Casagiove. Da quando Raffaella Zagaria, collegata da un lato al Pd e all’assessore ai Lavori Pubblici Franco De Michele, dall’altro al presidente della Provincia Giorgio Magliocca, ha deciso di fare un passo indietro rinunciando, in pratica, alla sua carica di vice presidente della Provincia, si è assistito ad una vera e propria esplosione delle aziende di famiglia che hanno fatto mambassa di gare d’appalto e di affidamenti.

Di questi ultimi giorni, è la storia non finisce qui, è l’aggiudicazione definitiva rete fognaria a Caserta ad un’ati tutta in salsa Casapesenna-San Cipriano, visto che è formata da un lato da Edoardo Zagaria con la Zeta Costruzioni e da un lato un imprenditore che di cognome fa Diana, che a Casapesenna chiamano tutti “Cicciolina” e che è l’alter ego, la controfigura, di un imprenditore molto più conosciuto, quel Carmine Diana, legato a triplo filo al sindaco di Caserta Carlo Marino, che è stato (e forse lo è ancora) il suo avvocato.

Sul fronte degli affidamenti, usiamo questa volta una metafora mutuata dal baseball: “conto piena e basi piene”. Per la famiglia Zagaria, è strike senza discussioni. Tre affidamenti, per la somma complessiva di 17 mila euro, di cui uno proprio all’impresa madre (Zeta Costruzioni) e gli altri due alla LMN, società che ha sede nella zona Pip di Casapulla, stesso numero civico della Zeta Costruzioni, ed è riferibile a genero di Don Edoardo, cioè il marito di Raffaella Zagaria. I dettagli degli affidamenti li troverete in calce, con firma del dirigente Fortunato Cesaroni e dell’istruttore proponente Ferdinando Menditto.

