La morte della piccola Chiara. Il pediatra respinge le accuse mosse dalla Procura

MACERATA CAMPANIA – Eugenio De Felice, respinge le accuse rivolte in aula dinanzi al giudice Marco Discepolo del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il pediatra non riconosce proprie le responsabilità della morte della piccola Chiara Mirto, la bambina di 4 anni di Macerata Campania che perse la vita nel marzo 2015 per una virale miocardite cardiaca.

De Felice è stato ascoltato dal giudice evidenziando come lui abbia sottoposto la piccola chiara ad un’accurata visita e che la febbre era bassa. Inoltre, secondo la sua versione dei fatti, aveva prescritto alla famiglia il ricovero della piccola in ospedale, telefonando anche a tarda ora per sincerarsi delle sue condizioni.

Una versione smentita nel corso del processo dai nonni e dai genitori della piccola Chiara. Secondo l’accusa, il medico non visitò accuratamente la piccola Chiara, incorrendo in un errore diagnostico. La piccola morì al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale di Caserta.

Si torna in aula la prossima settimana.