Sul posto si è portata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Teano

FRANCOLISE – I vigili del fuoco del distaccamento di Teano sono intervenuti, questo pomeriggio, in via Sagnelli nel tenimento di Francolise per un’auto in fiamme.

Il conducente notato il fumo che usciva dal vano motore ha prontamente abbandonato il mezzo mettendosi in salvo. La vettura avvolta dalle fiamme è stata completamente distrutta.