LE FOTO CASERTA. 10 furti tentati: terrore in via Pascal. Ladri in casa con le pistole spianate

In meno di una settimana quasi un intero quartiere “ripulito”

CASERTA – I residenti di via Pascal sono esasperati: dieci furti in altrettanti appartamenti si sono consumati in pochissimi giorni. “I Carabinieri – raccontano – non fanno in tempo ad andar via che devono ritornare”.

La situazione è di vera emergenza: i ladri arrivano armati con pistole spianate, avvantaggiati – e non di poco – dal fatto che l’illuminazione pubblica non funziona ormai da anni. I pochi lampioni rimasti emanano una luce talmente fioca che è praticamente inutile.

Sul caso è intervenuto anche il consigliere comunale Pasquale Napoletano, del quale abbiamo pubblicato l’intervento in questo articolo.