LE FOTO. CASERTA Perde il controllo della sua vettura e si schianta contro le auto in sosta. Paura la scorsa notte in via Marchesiello

Fortunatamente nessuna grave conseguenza per la donna alla guida dell’auto che ha dichiarato di aver sbandato per evitare di investire un gatto

CASERTA Ha perso il controllo della sua vettura, andando ad impattare contro le auto parcheggiate. E’ accaduto la scorsa notte in via Marchesiello, al parco Cerasole. La donna, alla guida dell’auto, stava probabilmente rientrando a casa quando la sua vettura, sbandando, ha preso in pieno altre automobili in sosta. Fortunatamente per la conducente nessuna grave conseguenza anche se, pare, sia poi stata sottoposta alle prove dell’alcool test. Lei, in ogni caso, ha dichiarato di aver perso il controllo della sua autovettura per evitare un gatto.