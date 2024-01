LE FOTO. CASERTA. Voragine nella frazione, decine di segnalazioni ma la buca resta lì

La signora Laura stava per cadere in una buca che sembra la porta per l’inferno.

CASERTA. Ne riceviamo tante di segnalazioni su buche e voragini disseminate lungo le strade ed i marciapiedi della città e delle sue frazioni. Questa però, l’abbiamo proprio voluta pubblicare, anche perché la buca fotografata dalla donna che ci ha inviato le due immagini, sembra proprio la porta per l’inferno.

Siamo a Pozzovetere, tra il numero civico 13 ed il 15. Qui è presente un buco profondo, di grosse dimensioni, dove la nostra lettrice stava per cadere. “La segnalazione ai vigili urbani è stata fatta più volte – ci ha scritto – ma il buco resta. Vi allego la foto per poter vedete la grandezza del buco e segnalare al Comune per il ripristino”. Noi la voragine l’abbiamo fatta vedere, ora starà ai nostri cari amministratori intervenire. Confidiamo, comunque, nella prudenza della signora Laura: stia attenta, anche perché chissà quando qualcuno si muoverà per rimettere a posto quel tratto di strada.