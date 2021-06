LE FOTO. Dopo tre mesi in ospedale, il capo scout vince la sua battaglia contro il COVID. Festa grande per Stefano

TEANO (Pietro De Biasio) Ha sconfitto il coronavirus e dopo più di tre mesi di ospedale è tornato a casa. Un lungo applauso e tutto il gruppo scout del Teano 1 (rigorosamente a distanza ndr) ha festeggiato il ritorno a casa di Stefano Salvati, il capo scout che era ricoverato dal 18 marzo. Tre mesi trascorsi in ospedale a lottare contro la polmonite bilaterale. Una battaglia difficilissima che il capo scout ha vinto con l’aiuto dei suoi familiari e l’affetto di tutti i “fratelli” scout. Stefano ha iniziato a stare male ai primi di marzo, all’inizio sembravano sintomi simili a un’influenza, ma le sue condizioni sono poi improvvisamente peggiorate e il 18 marzo è stato ricoverato presso l’Ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere. Poi il trasferimento al Monaldi e infine presso la Clinica Maugeri di Telese per la riabilitazione fino a giovedì 17 giugno giorno delle sue dimissioni.

“L’accoglienza a Stefano per il suo ritorno a casa è stata un iniziativa spontanea, un “passa parola” tra noi capi, i ragazzi e i genitori. È stato un gesto di “liberazione” da quel fatidico giorno in cui ci è caduto il mondo addosso. Sono stati giorni difficili per tutto il gruppo scout Teano 1, ma alla fine tutto si è risolto nel migliore dei modi e, il ritorno a casa si Stefano lo testimonia. Colgo l’occasione per ringraziare i genitori dei nostri ragazzi che ci supportano e ci seguono con assiduità, i volontari dell’orto girotondo, il vescovo Mons. Giacomo Cirulli e a tutti coloro che hanno pregato insieme a noi per la sua guarigione”, sono le parole di Pino Mastrati ex capogruppo e scout da sempre. Grande emozione per il ritorno a casa di Stefano, tra gioia e lacrime di commozione, si è vissuto un momento di intensa emotività che ha rappresentato la voglia e il desiderio di tornare insieme serenamente.