LE FOTO E IL VIDEO. Ex consigliere comunale derubato dei 4 pneumatici dell’auto

LUSCIANO (Christian e Lidia de Angelis) La banda dei pneumatici colpisce ancora, danni ingenti per furto di un treno ruote completo e danni al motore. Stamani intorno alle 5:40 in via Impastato zona cappuccetto rosso del paese dell’agroversano, tre uomini, a bordo di una mini car, quella dei minori, come si vede nel video e foto pubblicate dalla vittima, l’ex consigliere comunale di Aversa di Aversa Futura, Renato Oliva, sono scesi dalla vettura, armati di svita bulloni, e hanno smontato e portato via l’intero treno ruote, ben 4 della Smart bianca in sosta presso l’abitazione del citato Oliva.

L’uomo sceso di casa stamani ha fatto la terribile scoperta, quindi subito ha controllato le immagini di sorveglianza della propria telecamera e ha visto l’intera scena, per cui oltre ad aver denunciato l’accaduto ha allertato tutti i cittadini pubblicando il video e scrivendo: “Queste canaglie operano senza paura e con una tranquillità disarmante…..bande di pover’uomini che per 50 euro ti fanno danni 10 volte superiori….operano tra Lusciano e Parete….fate attenzione …..per ora è toccato a me“.

Oltre la rabbia dei cittadini è caccia all’uomo, per identificare i tre balordi, che hanno messo a segno il colpo, rivendendo nei mercatini o presso gommisti senza scrupoli il maltolto.