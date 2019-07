LE FOTO. Furto con scasso. Auto danneggiata. Arrivano i carabinieri

GRICIGNANO D’AVERSA (Christian e Lidia de Angelis)- Furto con scasso, auto danneggiata, arrivano i carabinieri. Stanotte in via Salvo d’Acquisto a Gricignano, la vittima A.P. ha udito dei forti rumori provenire dalla strada, dove era parcheggiata la propria auto, per questo si è affacciata e ha visto cosa era accaduto alla vettura, completamente danneggiata, come si vede nelle foto che pubblichiamo, finestrini distrutti e vettura depredata.

Per questo sono stati chiamati i carabinieri della locale stazione che sono giunti in loco per cercare di beccare sul fatto i balordi, ma, al momento, i delinquenti sono scappati. I militari stanno setacciando la zona e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza del luogo.

Diversi i danni alla vettura, ma il fatto grave, oltre a quello capitato alla signora P., è che sono settimane che in questa zona i delinquenti hanno preso di mira le auto in sosta, depredandole dall’interno e dei pneumatici. Il paese è sotto scacco da parte di bande specializzate in questo tipo di reati, molti cittadini chiedono maggiori controlli della zona per evitare ulteriori atti predatori, sono stanchi di dover assistere quotidianamente a tale scempio.