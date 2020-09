LE FOTO. GT OPEN MONZA. È ALDO FESTANTE SHOW: doppia vittoria e leadership in campionato, un weekend da incorniciare

Procedendo in tale direzione, il pilota di Capua non si è abbandonato in festeggiamenti prolungati, ma da vero professionista, si è messo subito a lavorare con il team, per sfruttare al massimo la pausa settimanale in vista della quinta tappa della Porsche Carrera Cup al Mugello, dove Festante mira nuovamente al doppio risultato iridato.“Weekend perfetto, doppia vittoria e leadership in campionato, sono davvero soddisfatto, adesso testa al Mugello per mantenere la positività del momento”



Grande successo per Aldo Festante che lascia tutti a bocca aperta conquistando due primi posti relativamente, in Gara 1 e Gara 2. La quarta tappa della GT Open Cup non sarebbe potuta andare meglio, vedendo Aldo di scalare la classifica generale per posizionarsi al primo posto. L’esperienza acquisita a bordo della sua Porsche Carrera nel corso della stagione, unita alla conoscenza approfondita del circuito hanno permesso al giovane pilota di destreggiarsi tra le vetture degli avversari con performance degne di nota, che potenziano lo slancio positivo acquisito nel corso dei due campionati, spingendo Festante a migliorarsi sempre di più per assicurarsi risultati in crescita, mirando ai gradini più alti del podio delle due competizioni.Procedendo in tale direzione, il pilota di Capua non si è abbandonato in festeggiamenti prolungati, ma da vero professionista, si è messo subito a lavorare con il team, per sfruttare al massimo la pausa settimanale in vista della quinta tappa della Porsche Carrera Cup al Mugello, dove Festante mira nuovamente al doppio risultato iridato.