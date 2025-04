LE FOTO. Incidente prima della galleria: tir finisce fuori strada, vigili del fuoco sul posto

Ancora in corso le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Teano

SAN PIETRO INFINE – Incidente questa sera a San Pietro infine, prima della galleria, dove un tir è uscito improvvisamente di strada causando attimi di paura lungo una delle arterie principali del territorio. Il mezzo pesante ha perso aderenza finendo fuori carreggiata, ma fortunatamente il conducente è riuscito a uscire autonomamente dalla cabina ed è rimasto illeso.

Sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Teano, impegnata nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nel sollevamento del mezzo, per permettere il ripristino della viabilità. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si esclude il coinvolgimento di altri veicoli.

Nonostante l’impatto spettacolare, l’autista non ha riportato ferite

