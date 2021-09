LE FOTO. “La banda dei finestrini” colpisce ancora, rabbia tra i cittadini

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) Rabbia tra i cittadini. La bande di ladri dei finestrini colpisce ancora. Aversa da mesi è stata presa di mira da una banda di ladri specializzata nel rompere i finestrini delle auto in cerca di oggetti vari più o meno di valore. Sono decine le denunce e le segnalazioni delle vittime. Le strade più colpite, con decine di questi episodi, sono Via de Jasi, viale Olimpico, via Diaz, via Giotto e ora anche via Nobel, ma non solo. Tale crimine crea diversi danni oltre al costo della merce sottratta anche quello della riparazione costosa degli stessi finestrini, un business molto fiorente per qualcuno che si occupa di tale riparazione, qualcuno ipotizza. L’ultimo episodio ieri sera in via Nobel dove dei balordi hanno danneggiato un’auto in sosta come si vede dalla foto pubblicata dalla vittima. Questo lo sfogo di una delle ultime vittime della banda, Stella C “Nei pressi di via Nobel, questa sera. Zero controlli! Abbiamo chiamato i carabinieri e non siamo stati considerati. È una vergogna!” A supportare l’evento un altro cittadino che ha pubblicato la foto di quanto accaduto anche alla sua auto unitamente ad altre 5 nello stesso posto di sosta, Paolo F “Questo è stato fatto ieri e con ne altre 5 auto, Oltre alla mia altre due macchine”