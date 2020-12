LE FOTO. La Torre Idac si illumina con gli auguri di Natale dell’A.S.D. MONDRAGONE

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – La Torre Idac si illumina per il Natale 2020. Uno spettacolo regalato dall A.S.D Mondragone che ha scelto questo grattacielo che sovrasta un tratto di Domiziana, edificato negli anni 70, che nella sua spettralita’ non passa di certo inosservato, per porgere gli auguri di buone feste, a tutti i cittadini. Luci e colori per lanciare un messaggio di fiducia e speranza non solo al mondo dello sport, ma a tutti quei commercianti duramente colpiti dalla pandemia ancora in corso che non è solo una emergenza sanitaria, ma è anche una emergenza sociale ed economica. Così come la luce riesce a far brillare un ecomostro, allo stesso modo, la speranza deve illuminare il cuore di tutti quei cittadini che nonostante le difficoltà, continuano con coraggio a resistere e ad andare avanti, senza mai perdere la fiducia.