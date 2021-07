LE FOTO MADDALONI. Cartelloni pubblicitari abusivi, al via le operazioni di abbattimento

MADDALONI – L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Andrea De Filippo, giunge ad

un nuovo risultato programmatico : legalizzare la questione degli impianti pubblicitari. Infatti, in

data odierna, 05/07/2021, si è dato inizio a quanto previsto dall’ Ordinanza n 15990 del 18/06/2021

avente ad oggetto “rimozione degli impianti pubblicitari abusivi permanenti ai sensi dell’ attuazione

del nuovo codice della strada nonché pericolosi per la pubblica incolumità”. Le operazioni sono

affidate alla ditta Sogert – cosi come da capitolato speciale di appalto approvato con determina n

616 del 10/11/2020 e hanno visto il coordinamento in loco degli agenti della Polizia Municipale. L’

ordinanza curata dall’ Ufficio Unico delle Entrate Tributarie giunge dopo una lunga attività svolta

unitamente al Comando di Polizia Municipale e all’ Ufficio Tecnico Comunale. Stamattina sono

stati abbattuti i primi impianti pubblicitari privi di autorizzazioni ed in modo particolare quelli

ubicati all’ altezza dell’ incrocio con via Colle Puoti in territorio di Maddaloni. E l’ azione

proseguirà anche nei prossimi giorni su varie arterie comunali. A darne notizia è il vice sindaco

Luigi Bove il quale delegato dal Sindaco ha seguito le fasi di produzione di atti in tal senso sin dall’

insediamento di tale Giunta.

A tal proposito Bove dichiara “questa azione ha una triplice finalità:

regolarizzare la questione degli impianti pubblicitari e quindi azzerare, innanzitutto e prima di tutto,

superare tutte le illegittimità che insistono , in tale materia, da decenni e poi successivamente , con

atti amministrativi corretti e concreti, mettere gli operatori del settore in condizioni di lavorare con

regole certe previste dalle normative vigenti, approdando quindi al Piano Generale degli Impianti

Pubblicitari. Inoltre la volontà chiara dell’ Amministrazione Comunale è di contrastare e superare il

degrado urbano e affermare le condizioni di sicurezza e pubblica incolumità.

Si ripercorrono anche le tappe amministrative : innanzitutto il Consiglio Comunale ha approvato in data 12/06/2019 il

regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni; ma poi la Giunta

Comunale in carica in data 29/10/2019 ha approvato al delibera di indirizzo per la “ redazione del

piano generale degli impianti pubblicitari – atto di indirizzo”; nel frattempo c’è stato il censimento

degli impianti pubblicitari effettuato dalla ditta Sogert con la Polizia Municipale ( attestando la

presenza di 136 impianti) e l’invio di due tipi diversi di comunicazioni e diffide ( in data

24/06/2020) ai proprietari di impianti e cioè a rimuovere i cartelloni abusivi in contrasto con le

regole del codice della strada e altro tipo a regolarizzare gli impianti privi di autorizzazione. Inoltre

la stessa Polizia Municipale e l’Ufficio Tecnico Comunale, con atti propri e diversi tra loro, hanno

poi attestato che la quasi totalità degli impianti pubblicitari 6×3 sono privi di autorizzazioni . L’

assessore Bove conclude “e’un atto di legalità nell’ interesse dei cittadini e anche degli operatori del

settore che grazie al lavoro di questa amministrazione comunale, e degli uffici comunali preposti,

per la prima volta nella storia degli ultimi decenni, si ritroveranno a lavorare – per questa

fattispecie- con regole certe”. Le operazioni di rimozione degli impianti abusivi continueranno da

parte della ditta incaricata, con la supervisione della Polizia Municipale.