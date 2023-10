LE FOTO. MARCIANISE. Grande successo per la petizione di Sinistra e Cambiamento. Anche il sindaco al banchetto

La soddisfazione del coordinatore Giampaolo Renzullo e della consigliera comunale Jole Giuliano.

MARCIANISE. Successo per l’iniziativa di Sinistra e Cambiamento. Oltre 500 cittadini hanno aderito, questa mattina, all’iniziativa popolare promossa dal Movimento Civico Sinistra e Cambiamento per chiedere alla Regione Campania la

sospensione ad horas della procedura di abbattimento delle verande nella cosiddetta Zona ex 167 di Marcianise. Tra i cinquecento, anche il sindaco Antonio Trombetta.

In tanti, infatti, hanno sottoscritto la petizione popolare promossa dalla consigliera Jole Giuliano e dal coordinatore Giampaolo Renzullo coadiuvati dai sostenitori del movimento Giovanni Salzillo, Augusto Applauso, Nicola Dell’Uva, Vincenzo Accietto e Antonio Allegretta i quali hanno presidiato, fin dalle prime ore del mattino, il banchetto allestito nei pressi della nuova Chiesta della Madonna della Libera.

“È stata una giornata intensa e di grande partecipazione popolare – hanno dichiarato Giampaolo Renzullo e Jole Giuliano – che ha visto la partecipazione di Cittadini e Cittadine, il contributo fattivo di vari amministratori comunali, tra cui il Sindaco, che ringraziamo, e dei nostri militanti. Il nostro impegno a fianco dei Cittadini di Marcianise proseguirà senza sosta nei prossimi giorni e nelle prossime settimane convinti che la passione civica deve tradursi anche in queste iniziative. Ciò vale a maggior ragione nel caso specifico perché la nostra battaglia è a difesa di un quartiere troppo spesso abbandonato ed emarginato ma, soprattutto, privo di servizi essenziali.

“Domenica

prossima, alle ore 10 – ha concluso Jole Giuliano – ritorneremo nel quartiere Madonna della libera per completare la campagna di raccolta firme alla quale possono aderire tutti i Cittadini e le Cittadine e non soltanto quelli coinvolti dall’abbattimento”.