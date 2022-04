LE FOTO MARCIANISE. Nasce il gruppo “Noi di Centro”. Martedì l’inaugurazione della Terapia Intensiva dell’ospedale Marcianise

MARCIANISE – Si è svolta alla presenza della Senatrice Sandra Lonardo Mastella la presentazione del Gruppo Consiliare ‘Noi di Centro’ di Marcianise. Antimo Rondello sarà il Capogruppo della formazione composta anche dai Consiglieri Comunali Pasquale Salzillo (presente anche in Provincia), Lina Tartaglione e Raffaele Delli Curti.

“Complimenti alla squadra di ‘Noi di Centro’ di ‘Terra di Lavoro’ – ha spiegato la Senatrice Lonardo – perché sta crescendo di giorno in giorno grazie all’apporto fondamentale della Consigliera Regionale Iodice, preziosissima addizione per il nostro movimento. In bocca al lupo al neonato Gruppo Consiliare”.

Presenti all’incontro anche il Segretario Regionale Luigi Bosco, il Coordinatore Provinciale Orlando de Cristofaro e alcuni Segretari Cittadini.

“Stiamo continuando a lavorare sodo per allargare ulteriormente la nostra base – piega l’On. Maria Luigia Iodice – Antimo, Lina, Pasquale e Raffaele sono eccellenti persone ed autorevolissimi politici. Faranno certamente bene. Congratulazioni. Approfitto dell’occasione anche per comunicare che martedì 19 Aprile ci sarà l’inaugurazione del nuovo reparto di terapia intensiva presso l’ospedale ‘Guerriero’. Si tratta di una grande vittoria per tutto il nostro movimento ma soprattutto per la comunità casertana. Ringrazio di cuore il Presidente De Luca e il Direttore dell’Asl di Caserta Russo. Entrambi naturalmente saranno a Marcianise la prossima settimana”.