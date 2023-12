Le previsioni meteo per Capodanno: nel casertano l’anno nuovo inizia con la pioggia

Le previsioni secondo gli esperti 3bmeteo

CASERTA – L’anno nuovo inizia con la pioggia nel casertano. Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, infatti, il primo gennaio sono previste piogge e pioviggini per tutto il giorno e temperature massime intorno ai 14 gradi.

Invece, sempre secondo i meteorologi, la giornata del 31si prospetta soleggiata per tutto l’arco della mattina mentre dal primo pomeriggio il cielo sarà coperto con qualche goccia di pioggia prevista in serata a bagnare i veglioni. Le temperature per il giorno di San Silvestro saranno miti con massime sopra i 14°.