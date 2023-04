Lutto nel mondo della scuola. Addio al prof Micillo di soli 49 anni

Comunità sconvolta dalla dipartita dell’insegnante.

FRIGNANO/ORTA DI ATELLA (Lidia e Christian de Angelis) Lutto sconvolge il mondo della scuola, addio al prof Raffaele Micillo, di 49 anni. Una dolorosa notizia ha sconvolto le comunità: il noto e apprezzato docente Raffaele Micillo si è spento prematuramente sconvolgendo alunni, colleghi e amici. Questa la toccante lettera di addio del cugino Luca Marino: “Riposa in pace fraterno amico mio e cugino. La vita che hai vissuto ti ha scolpito come una roccia. Da piccolo litigavo sempre con i bulli per prendere le tue difese, eri mio cugino e non potevo permettere a nessuno di toccarti. In questi ultimi anni, tra noi sempre solo sguardi di sfuggita, per colpa degli impegni lavorativi di entrambi, ma quei pochi sguardi erano intensi, bastavano per farci capire che andava tutto bene. Sei sempre stato vicino a tutti, sempre in prima linea, sempre a dirmi “Luca non li pensare a questi, stai facendo belle cose, dovrebbero ringraziare, COMM SO ANTIC STA GENT!”. Ma ultimamente ti ho visto attraversare l’inferno ed hai combattuto come un leone fino alla fine. Sappi che lì tutto sarà più bello che da noi, lì hai ritrovato i tuoi genitori che ti hanno accolto a braccia aperte. Raffaele Micillo, mi mancheranno i tuoi sguardi di ammirazione che mi davano tanta forza”. ù

ci

mancherai tantissimo!”