MADDALONI. Arrivano alle famiglie bollette dell’acqua per quasi 2 milioni e mezzo di euro

MADDALONI – Il comune di Maddaloni ha approvato la lista di carico per l’emissione dei ruoli idrici per quanto riguarda l’esercizio finanziario del 2019. L’importo totale di quest’anno raggiunge quasi i 2 milioni 400 mila euro. E’ distinto in più voci così come riportate nella tabella allegata alla determina 594 del 19 novembre scorso, tra i quali ci sono il consumo per metro cubo, l’immissione in fogna e i canoni di depurazione.

A tal proposito, l’ente ha già predisposto ed affidato il relativo servizio di elaborazione, stampa e invio postale dei ruoli, affidando il tutto ad una società, per un importo di 15mila 39 euro. Anche in questo caso, pubblichiamo la determina in calce a questo articolo.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA DETERMINA CON TUTTE LE CIFRE DELLA BOLLETTA DELL’ACQUA

CLICCA QUI PER LEGGERE QUANTI SOLDI SARANNO SPESI PER LA POSTALIZZAZIONE DEI RUOLI