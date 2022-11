MADDALONI Tassa sull’occupazione del suolo pubblico, esenzione prorogata fino al 31 dicembre

L’assessore alle Attivitá produttive Gennaro Cioffi ha proposto alla giunta, che l’ha approvata all’unanimità, d’accordo con il sindaco Andrea De Filippo, la delibera con la quale viene prorogata l’esenzione dal pagamento del balzello.

MADDALONI L’assessore alle Attivitá produttive Gennaro Cioffi ha proposto alla giunta, che l’ha approvata all’unanimità, d’accordo con il sindaco Andrea De Filippo, la delibera con la quale viene prorogata l’esenzione dal pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico (canone unico patrimoniale) per le imprese commerciali tipo ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie.

“Cerchiamo di venire incontro al territorio – dichiara l’assessore Cioffi – che ancora soffre delle conseguenze della crisi economica innescata da quella pandemica. Guardiamo, come sempre, alla praticità dei nostri provvedimenti cercando di creare un impatto positivo e immediato per le imprese. Cerchiamo anche di stimolare la realizzazione di eventi sul territorio per sostenere la ripresa economica ed animare le serate cittadine anche nel periodo natalizio”.

Cerchiamo

anche di stimolare la realizzazione di eventi sul territorio per sostenere la ripresa economica ed animare le serate cittadine anche nel periodo natalizio”.