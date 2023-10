IL NOME. MARCIANISE. Aggredita per i soldi, denuncia alla polizia il figlio: ARRESTATO

L’uomo è già noto alle forze dell’ordine

MARCIANISE. Una vita d’inferno quella dei genitori di un 37enne, minacciati ed aggrediti quotidianamente dal figlio per estorcere loro denaro. L’ennesima aggressione è avvenuta venerdì sera, terminata, stavolta, con l’arresto di Antonio Silvestre, già noto alle forze dell’ordine.

Dopo l’ennesimo tentativo di estorcere denaro ai familiari, la mamma di Antonio, esasperata, ha lasciato la casa per dirigersi in commissariato e denunciare il figlio. Quest’ultimo, accortosi delle sue intenzioni, l’ha seguita in strada e qui ne è nata una forte lite, terminata, appunto, con il fermo del 37enne che ora è rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni ed estorsione.