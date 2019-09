MARCIANISE. Blitz dei vigili urbani alla Residenza Antichi Funari. Fermato il cantiere degli appartamenti extralusso

MARCIANISE (g.g.) – Emergono particolari più dettagliati e anche più precisi sull’azione compiuta stamattina dai vigili urbani di Marcianise, i quali si sono recati al complesso Antichi Funari dove sono in corso i lavori per la costruzione di decine e decine di appartamenti che, come si può vedere dalla pagina Facebook, costruita ad hoc, sono alloggi di alta residenzialità (clicca qui per consultare la pagina).

I vigili urbani hanno ordinato l’immediato stop dei lavori effettuati su un terreno già di proprietà dell’avvocato Massimo Golino e oggetto di un negozio che, con il corrispettivo di una permuta, e ora di proprietà dell’imprenditore Mario Raucci, attore dei lavori oggi bloccati.

Notizie ufficiali non se ne hanno. Ma sotto la lente d’ingrandimento dei vigili urbani sarebbero finite presunte difformità nelle volumetrie rispetto al titolo rappresentato dal permesso a costruire. Inoltre, sarebbero sorti problemi seri nel rapporto tra il costruttore e i confinanti, che a quanto pare, lamentano, a loro volta, delle irregolarità relative alle distanze.