MARCIANISE. “Chi sa, ci aiuti”. Parla la figlia della donna in coma dopo la rapina fuori la chiesa

MARCIANISE – “Un appello a tutti a dare info sull’ accaduto .PER FAVORE .. chi ha visto, anche di passaggio, chi ha assistito , chi ha soccorso, chi e’ stato d’ aiuto e chi no , chi ha sentito, chi sa , per favore aiutateci a mettere insieme i pezzi di questo atto vile, crudele, brutale e inumano (anche in pvt)”

Ha così scritto su Facebook Teresa Tartaglione, la figlia di Angela Marello, vittima di un tentativo di rapina a Marcianise all’uscita dalla messa.

La docente è in coma nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Le indagini definiranno meglio la questione, ma pare che in zona manchino telecamere di sorveglianza. Al momento non si sono presentati in caserma dai carabinieri testimoni che abbiano visto quanto accaduto, ha segnalato l’Ansa.