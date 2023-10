MARCIANISE. La prof. Marello sta meglio, ma non mangia e non parla ancora. I medici sono fiduciosi

Ieri mattina la donna, da molti conosciuta e stimata, è stata sottoposta a una Tac

MARCIANISE – I medici hanno sottoposto ad una Tac la professoressa Angela Marello, ferita gravemente qualche settimana fa al ritorno a casa dalla messa, nel centro di Marcianise: travolta e strattonata, ha battuto la testa riportando un grave trauma cranico. I risultati sono incoraggianti: le condizioni sono in miglioramento, l’edema è stato riassorbito.

La professoressa deve fare ancora un lungo tratto di strada per riprendersi: al momento non mangia e non parla. Ma i medici – e i familiari – sono fiduciosi. È comunque ancora presto per stabilire gli effetti, transitori o permanenti, di quell’aggressione.

L’aggiornamento sulle condizioni della donna, di cui abbiamo riportato gli stralci più salienti, è stato pubblicato sul suo profilo Facebook dall’ex sindaco Antonello Velardi.