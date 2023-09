MARCIANISE. Scaraventata a terra da un rapinatore, ex prof in coma dopo il tentato scippo

Del caso si stanno occupando i Carabinieri della compagnia di Marcianise

MARCIANISE – È ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell’ ospedale di Caserta Angela Marello, 82 anni, ex insegnante di educazione artistica, rimasta ferita a seguito di una caduta in via De Felice, sabato sera dopo le 19, mentre tornava dalla messa dopo essere stata assalita da uno sconosciuto probabilmente in un tentativo di scippo.

Probabilmente, la donna ha cercato di reagire ed è caduta sul selciato battendo la testa. Nei pressi del luogo dell’accaduto è stata rinvenuta anche una bicicletta e non si esclude che potrebbe essere stata utilizzata dallo sconosciuto e poi abbandonata. Mentre l’aggressore si è dileguato, alcuni passanti hanno cercato di soccorrerla e hanno allertato il 118. Intervenuta un’ambulanza i sanitari, costatando le condizioni della donna, l’hanno trasportata all’ospedale di Caserta dove è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva, con un forte trauma cranico e in stato di coma causato da un ematoma. I medici si sono riservati la prognosi e aspettano le prossime ore per capire l’evoluzione del versamento e decidere le prossime azioni.

Accanto alla donna sarebbe stata ritrovata anche al sua borsa, consegnata ai familiari unitamente ad un collana di oro che la stessa indossava. Del caso si stanno occupando i Carabinieri della compagnia di Marcianise