Medici, oss, infermieri casertani e i soldi del Covid. Dal tribunale arriva un’ottima notizia

CASERTA – Può essere definita tranquillamente un’ottima notizia quella che arriva dai giudici del lavoro del tribunale di Napoli per i diversi medici e operatori sanitari che, in questi mesi, hanno portato l’Asl di Caserta e le strutture ospedaliere dinanzi alle corti dei tribunali operanti nel delicato settore del Lavoro, citando gli enti della sanità locale per vedersi riconoscere il trattamento economico maggiore per quanto riguarda le prestazioni legate all’epidemia da coronavirus e alle vaccinazioni.

Una buona notizia che arriva dal lavoro dell’avvocato casertano Domenico Carozza il quale, in qualità di legale di un medico dipendente dell’Asl Napoli 1, ha visto accogliersi la domanda proprio di riconoscimento della maggiorazione del trattamento economico del camice bianco di 80 euro l’ora relativamente alle prestazioni effettuate durante le vaccinazioni contro il COVID-19.

Il giudice del lavoro del tribunale di Napoli, accogliendo la tesi del difensore, ha dichiarato che il trattamento economico previsto quale straordinario bensì quello segnalato dalla legge speciale del 2020, ovvero la norma che aumentava il guadagno di medici e operatori sanitari durante la pandemia e per il servizio svolto nei reparti covid.